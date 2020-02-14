Мировой рынок металлургии – основные тенденции®

Говоря о современных тенденциях, которыми характеризуется мировой рынок металлургии, необходимо обратить внимание на то, что сегодня очень развита сталелитейная промышленность. Если быть более точным, то производство стали занимает сегодня около 80% общего объема производства в металлургической отрасли в каждой отдельной стране и в мире в целом. И это несмотря на то, что всего пару десятилетий назад, сталелитейной промышленности предрекали большой спад, так как на рынке появились композитные материалы. Но восторг по их поводу довольно быстро погас, потому что, какие бы выдающиеся эксплуатационные характеристики эти материалы не проявляли, они не смогли заменить стальную продукцию.

Во многих странах обратили внимание именно на композитные материалы из-за энергетического кризиса, произошедшего в мире в 70-е годы прошлого века. Тогда возникли проблемы во всех отраслях производства, которые считаются энергоемкими - и в первую очередь, именно в металлургии. Правительства многих стран разработали специальные программы, призывающие к жесткой экономии электроэнергии. На первое место вышли энергосберегающие технологии, и уже стало казаться, что металлургия, а особенно такая ее отрасль как черная металлургия, не сможет развиваться дальше.

Мировой рынок металлургии стал испытывать определенные трудности. В США, например, даже заговорили о том, что работу всех предприятий в сфере черной металлургии необходимо остановить, а в случае необходимости в продукции этой сферы производства - производить закупки изделий в других странах. Но от такого варианта развития событий в Америке все же отказались. И, несмотря ни на что, черная металлургия продолжает оставаться важной промышленной отраслью, а предприятия, которые специализируются именно в этой области металлургии, работают практически во всех странах мира, где ведется производство металлургической промышленности.

Хорошим примером является украинский металлопрокат Метинвест СМЦ, который не перестает удивлять большим количеством качественной металлопродукции. Хотя, черная металлургия уже не выступает в роли передового раздела этой отрасли промышленности, как это было на протяжении многих десятилетий. Сегодня в мире практически невозможно найти крупные концерны, занимающихся производством продукции из «черных» металлов, как это распространено, например, в алюминиевом производстве. Хотя, те предприятия, которые продолжают действовать в данном сегменте рынка, сейчас только наращивают мощности, стараясь не отставать от других, более «счастливых» видов металлургии.

Давайте рассмотрим, как обстоят дела в черной металлургии в разных странах мира.

США

США - это страна, где постоянно ведется поиск новых, более убедительных и экономически выгодных способов производства. Неудивительно, что именно в США была найдена новая форма производства, благодаря которой черная металлургия в стране смогла получить шанс на возрождение. И называется эта форма - «мини-заводы».

Малое предпринимательство развивается в США достаточно активно - и для того, чтобы подтвердить это, достаточно сказать, что почти 80% всего производства в стране ведется на предприятиях, относящихся к «мини-предприятиям». Именно такие предприятия могут быстрее реагировать на запросы рынка, именно они способны активно внедрять современные технологии и материалы, и поэтому, малые предприятия и называют главной движущей силой экономики. Но малых предприятий, работающих в металлургической отрасли, в мире до сих пор практически не существовало, и США стали в каком-то смысле первооткрывателем в этом плане.

Мини-предприятия работают достаточно эффективно, поэтому даже крупнейшие компании, занимающиеся черной металлургией, переходят на такую ​​организацию деятельности.

Япония

Япония известна в мире как страна, где в свое время были созданы передовые предприятия черной металлургии. В настоящее время, это энергоемкое производство с большим количеством «грязных» операций, которые плохо влияют на экологию. Кроме того, в Японии нет сырья для дальнейшего развития этой отрасли промышленности, а экспорт руды требует слишком больших затрат. Поэтому, предприятия черной металлургии выводятся из Японии в другие страны - например, в Китай или Корею.

Китай

В настоящее время, в Китае производится около 30% продукции металлургии в мире, и в этом участвуют как непосредственно китайские предприятия, так и иностранные заводы, расположенные на территории страны. С одной стороны, экспорт стали и другой металлургической продукции приносит определенную выгоду экономике страны, но с другой стороны, в экономике Китая возникает не совсем благоприятная для ее развития ситуация, при которой продукция металлургии занимает очень большое место в общем количестве производимых товаров. Поэтому, правительство Китая делает все возможное для того, чтобы приостановить наращивание мощностей в этой отрасли.

Проблемы мировой металлургии

Если говорить о проблемах, которые есть в мировой металлургии в целом, то основными можно считать:

• Лишние мощности. Эта проблема приводит к тому, что рынок металлургии, особенно в развитых странах, далек от стабильности.

• Проблема связана с сырьем (с ее наличием и доставкой).

• Технологические проблемы. Причем, они больше касаются черной металлургии, где уже давно не было придумано ничего нового в плане технологии производства.

Говоря о развитии мировой металлургии в целом, необходимо отметить тот факт, что несмотря на все существующие проблемы, специалисты все же дают положительные прогнозы.