Модернизация по-харьковски. Автоматы по выдаче разовых билетов для поездки в метро перестали принимать 5-гривневые купюры

Автоматы, которые выдают одноразовые проездные билеты в метро, перестали принимать купюры номиналом 5 гривен – эту новость харьковчане уже несколько дней обсуждают в социальных сетях. Теперь в харьковской подземке предлагают использовать, покупая такой билет, одну, 2 гривны или монеты. Люди возмущаются – менять деньги в киосках продавцы отказываются, специальных разменных пунктов на станциях тоже нет, поэтому, нововведение создает массу неудобств.

Илья:

Надо постоянно менять их, нет доступа такого как было раньше. С 5-ю гривнами зашел, и спокойно можно ехать дальше. Приходится находить или с проездным, или с карточкой. Приходится менять, а часто никто не меняет, это ужас.

Руслан:

Карточкой, конечно, привычнее как-то. Все равно, слава Богу, все нормально, по крайней мере в нашей стране, вернулся. А вот с билетиками - это беда, они то не принимаются, то еще какая-то беда. И с мелочью очередь постоянно большая. Я не часто в метро езжу, но езжу, да неудобно.

В пресс-службе коммунального предприятия Харьковский метрополитен в свою очередь подчеркивают, система оплаты проезда предусматривает два вида: электронная карта и разовый билет. Автоматические билетные кассы, установленные в каждом вестибюле метрополитена настроены на прием купюр от пассажиров, монет и выдачу сдачи, тоже монетами. Для того, чтобы обеспечить автоматы монетами, каждый день метрополитен разменивал в банке до 50 тысяч гривен. Теперь, утверждают в пресс-службе подземки, такой возможности у них нет, поэтому сдачу из 5 гривен автомат больше не выдает. Подтвердить или опровергнуть такие данные метрополитена, в Национальном банке Украины обещают в ответе на информационный запрос. В мэрии и в самом КП неоднократно настаивали на использовании электронных карт, а не одноразовых билетов. Но, таким образом, утверждают в Харьковском антикоррупционном центре, не учитываются интересы приезжих или тех харьковчан, которые пользуются подземкой довольно редко. Более того, говорят харьковские антикоррупционеры, система оплаты за проезд в метро с каждым годом становится менее удобной, несмотря на то, что только за последние два года предприятие выделило около 30 миллионов гривен на техническое обслуживание специальных автоматов и модернизацию оборудования.

Владимир Рысенко, юрист Харьковского антикоррупционного центра:

В конце-концов,это проблемы метрополитена, когда 30 миллионов затрачено только на обслуживание, не установку этой системы, думаю можно было бы найти варианты для того, чтобы перепрограммировать эту систему на принятие либо других банковских карт, либо сделать единую карту, либо еще как-то.

Система продажи разовых билетов и электронных карт, которые можно пополнять только наличными, непрозрачна, уверен Владимир Рысенко. Жители Киева и многих европейских городов могут рассчитаться с помощью банковской карты, таким образом финансовый оборот становится более открытым для общественности. В данный момент эта информация – в ограниченном доступе.

Владимир Рысенко, юрист Харьковского антикоррупционного центра:

Дело в том, что выдаваемые талончики не являются фискальным документом, то есть оборот наличных средств в Харьковском метрополитене не учитывается внешними фискальными средствами. Если бы шел платеж с банковской карты - это официальный платеж, который отслеживается и учитывается. И мы бы знали реальный объем выручки Харьковского метрополитена за весь период, с учетом этих атоматов мы не знаем объема выручки.

Более того, подчеркивает Рысенко, фирмы, которым выделяются деньги на техническое обслуживание системы оплаты за проезд в подземке, замешаны в скандалах. Около 30 миллионов гривен от метрополитена получила фирма «Турникет-М», в то время как по факту растраты ею 1 миллиона 800 тысяч гривен, которые ранее также были выделены на техобслуживание устройств для оплаты проезда расследуется уголовное дело.