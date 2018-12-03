"Мое согласие никто не спрашивал, мы - люди военные!"- в Харькове начали отправку резервистов

Тапочки обязательно взял, потому что душ еще никто не отменял, мы должны быть чистыми. Ну из вещей как бы все, потому что основное выдают в воинской части – х/б , ботинки, шапка, бушлат, все выдается в воинской части - взял самое необходимое

Старший сержант Владимир Марков показывает рюкзак, который берет с собой на сборы. Когда из военкомата пришла повестка - ни минуты не колебался, говорит мужчина.

В 2014-м он с собратьями стоял под Луганском. Марков - десантник, поэтому возвращается в родные войска и уже на командную должность. На собрании встретил боевых товарищей, поэтому, говорит, настроение приподнятое. Признается, и на работе, и в семье его решение восприняли спокойно:

ВЛАДИМИР МАРКОВ, старший сержант ВСУ

Мое согласие даже никто не спрашивал, мы - люди военные, мне дали боевую повестку, и сегодня я уезжаю. - А как родные отнеслись? – Так как я год отслужил, моим родным не привыкать, но это был год, а это, извините, каких-то двадцать дней, поэтому претензий ко мне не было. Мы мужчины, должны защищать свою Родину. Родину не выбирают, родина моя –Украина!

С момента введения военного положения в Харьковском областном военкомате не утихает телефон. Бывшие «АТОвцы» звонят сами и хотят помочь государству в трудное время. По словам военных, уже в воскресенье они отправили первую боевую команду резервистов на сборы. И люди продолжают идти, об уклонистах нет и речи, наоборот, приходится отказывать тем, кто пришел:

ЛЕОНИД СЕМЕНОВИЧ, заместитель военного комиссара в Хар. обл.

Сюди прибувають не тільки ті чоловіки, кого ми відбираємо, а й резерв обов»язково присутній, ми дивимся ,перевіряємо, дивимся на настрій і відбираємо кращих із кращих. Але, будем казати, – тут всі кращі! Навіть доводиться казати: хлопці –почекайте, буде слідуюча команда, тому що досить багато бажаючих

В десантно-штурмовые войска из Харькова сегодня отправляют порядка сорока человек. Сборы продлятся две недели, если не будет обострения в зоне боевых действий.

Всего из Харьковского региона в ВСУ на учебные полигоны отправят около 4-х сотен человек. Далее - черед резервистов второй очереди, их уже более тысячи человек, это так называемые подразделения территориальной обороны:

ЮРИЙ КАЛГУШКИН, военный комиссар Харьковской области

Протягом двох тижнів - до 22 –го грудня, будуть проведені однодненві перевірочні збори з особовим складом територіальної оборони , які призначені до цього підрозділу територіальної оборони

В целом же ситуация в Харькове контролируется, заверили силовики. Под усиленную охрану взяты около 400 объектов «критической инфраструктуры» - это вокзалы, аэропорт, метрополитен и коммунальные предприятия.

Также на выездах и въездах в город начнут работать 27 «мобильных постов», их создали на время действия военного положения.

СЕРГЕЙ БИРБАСОВ, начальник управления превентивной деятельности ГУНП в Хар. обл.

Це не блок-пости, як то кажуть, це мобільні пости, де несуть службу співробітники поліції для посилення контролю, за безпекою дорожнього руху і розкриттю злочинів, зв»язаних зі зброєю, незаконним обігом зброї та інших речовин

Что касается пограничной службы, то здесь статистика с момента введения военного положения такова:

АНДРЕЙ ИГНАТЬЕВ, начальник Восточного регионального управления ГПСУ

Перетнуло державний кордон 6213 громадян Росії, з них 218 було не пропущено. Решта – це жінки, діти, люди похилого віку або особи, які мали підстави для перетину кордону

Также правоохранители усилили патрулирование и в самом Харькове.

Каждый день следить за безопасностью на улицах города выходит более тысячи патрульных полицейских, а это на 400 сотрудников более чем до введения военного положения в Харьковской области.