Мошенница обманывает пенсионеров выдавая себя за врача

В Харькове неизвестная мошенница обманула уже нескольких пенсионеров. Женщина приходила к пожилым людям и выдавая себя за врача городской клинической больницы имени Гиршмана, прибегала к хитростям, пытаясь выманить у них деньги.



Михаил Ковтун, глав. врач городской клинической больницы им. Гиршмана

К нам стали обращаться пациенты, которые говорят, что к ним приходила наша доктор, которую зовут Юлия Леонидовна. С абсолютно другой фамилией, не та которая у нее. Продавала им различные лекарства, проводила им осмотр на дому. В общем, совершала всякие действия.

Впервые с жалобой на аферистку в больницу обратились полгода назад, говорит главный врач. Летом жалоб не было. А вот сейчас мошенница вновь взялась за старое, добавляет Михайл Ковтун. Накануне больницу посетили пострадавшие пациенты, тогда уже пришлось собрать всех врачей. Среди них была и Юлия Муниева. Именно ее именем и воспользовалась аферистка. Приходя в больницу обманутые пенсионеры сначала предъявляли претензии, а уже потом говорили, что это не тот врач

Юлия Муниева, врач-офтальмолог

Те больные, которые именно у меня, которые меня знают… такого бы недоразумения не было. Они приходят к тем больным, которые меня лично в лицо не знают. Те, которые у нас наблюдаются, те которые у нас были… ну как можно к вам пришел доктор ну они же знают меня в лицо. То есть, возмущены те, кто меня знают, что так неправильно поступать.

По словам врача, все медицинские услуги сотрудники больницы предоставляют исключительно на территории медицинского учреждения. Лечение дома они не проводят, добавляет Юлия. В больнице пострадавшим посоветовали обратиться в полицию, но правоохранители об этих случаях ничего не знают. В отделе коммуниаций полиции говорят, что ни одного обращения по этому поводу не было.