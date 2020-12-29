Мутировавший коронавирус добрался до Индии: выявили шестерых заболевших

Новый штамм коронавируса, который недавно обнаружили в Великобритании, и он начал распространяться по миру, зафиксировали уже в Индии, где им заразились шесть человек.

Об этом информирует Outlook India.

Отмечается, что трех больных новым штаммом коронавируса обнаружили в Бангалоре, двух — в Хайдарабаде и одного — в Пуне. Все они недавно вернулись из Великобритании. Сейчас больные находятся на самоизоляции.

"Было обнаружено, что в общей сложности шесть образцов, взятых у шести человек, которые вернулись из Великобритании, дали положительный результат на новый, британский вариант генома (вируса)", — говорится в сообщении.

Всего, по данным правительства, за месяц из Британии в Индию авиарейсами вернулось до 33 тысяч пассажиров.

Из них в 114 анализ на коронавирус показал положительный результат, то есть в их организме обнаружено COVID-19.