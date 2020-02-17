Мужчине грозит 3 года тюрьмы за рубку деревьев в природном парке "Слобожанский"

17 февраля 2020 г. 14:49
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Краснокутский районный суд Харьковской области признал виновным мужчину, который уничтожал деревья в Национальном природном парке "Слобожанский" (ч. 3 ст. 246 УК Украины). Как сообщил руководитель местной прокуратуры Станислав Пиев, по факту незаконной рубки леса, совершенной на объекте природно-заповедного фонда, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Доказано, что мужчина вырубил сосны и продал их. Таким образом, парку нанесен ущерб в размере около 130 тыс. грн. Судом удовлетворен гражданский иск в интересах государства на указанную сумму, конфискованы орудия рубки.

Приговор пока не вступил в законную силу, поскольку идет срок на апелляционное обжалование.

 

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