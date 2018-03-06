«Мы сидели у ее кровати и просили "не уходи"» - отец Оксаны Берченко и погибшей в ДТП на Сумской ее сестры Дианы

06 марта 2018 г. 16:17
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В Киевском районном суде   продолжается судебное заседание по делу   о смертельном ДТП на Сумской, которое произошло 18 октября прошлого года, в котором погибли 6 человек и 5 пострадали.

Сегодня первой суд допросил потерпевшую Оксану Евтееву, которая в аварии потеряла мужа и родную сестру, а сама осталась инвалидом.

Далее суд приступил к допросу отца Оксаны Берченко и ее погибшей в ДТП сестры Дианы. Мужчина сообщил, что им поступило два перевода по 50 тысяч от Татьяны Ивановой, как выяснилось позже, матери Зайцевой.

"Но нам не деньги были нужны, а если бы приехали и сказали: сюда едут лучшие врачи. Израиль, Европа. Что мне было делать с этими 50000? Если бы были лучшие врачи, может, она была бы жива. Мы сидели у ее кровати и просили "не уходи", – рассказал потерпевший.

Сразу после дачи пояснений суду семья Берченко покинула зал судебных заседаний.

 

 

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