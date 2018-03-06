«Мы сидели возле её кровати и просили, чтобы она нас не покидала». Суд допросил всех потерпевших по делу о ДТП на Сумской

Сегодня в Киевском районном суде Харькова допросили всех потерпевших по делу ДТП на Сумской.

Заседание длилось два с половиной часа, за это время удалось заслушать шестерых пострадавших, в том числе Оксану Евтееву, которая потеряла в страшной аварии мужа и сестру, ее отца, Игоря Берченко и Светлану Винниченко, маму погибшего Александра Евтеева.

Но больше всего вопросов было к Марине Ковалевой, девушке, которая сидела рядом с Еленой Зайцевой в момент столкновения с автомобилем Геннадия Дронова.

Двадцативосьмилетняя Оксана Евтеева впервые появляется в суде, чтобы дать показания. Девушка рассказывает, что полтора месяца после аварии не вставала с постели, не могла себя обслуживать. Еще два года ей нужно лечиться. Деньги - 100000 гривен от семьи Зайцевой - поступили на карточки ее родственников, но Оксана не считает это помощью, и деньги вернули

Оксана Евтеева, потерпевшая

Мы пытались их вернуть, ну родители неоднократно обращались в банк, было проблемно вернуть эти деньги, так как это не помощь, я не знаю, что это было. Если бы хотели помочь, надо было обращаться в самом начале, когда еще была жива моя сестра, и когда мне нужна была помощь

Игорь Берченко рассказал председательствующему судье, как узнал о смерти зятя и о том, как его дочери оказались в больнице. По словам мужчины, все время, когда они сидела у дочки в больнице, к ним никто не приехал с извинениями, а те средства, что поступили, Игорь Анатольевич не считает настоящей компенсацией. Он уверен - семья Зайцевых могла бы пригласить к его дочери специалистов из-за рубежа

Игорь Берченко, потерпевший

Можно было приехать кому-нибудь и сказать просто: «Ты знаешь, никто деньги тебе не будет перечислять, сюда едут врачи». Нам была оказана полная медицинская помощь, с нами операцию делали профессионалы. Но есть профессионалы, а есть лучшие профессионалы. Нам не деньги надо было! Моя дочь жила семь дней. Если бы приехали врачи, если все равно её не стало бы, меня адвокат бы спросил: «Скажите, пожалуйста, вы считаете, что это является смягчающим?». Я тогда перед всеми камерами сказал бы: «Да. Приехали лучшие. Они всё хотели сделать, но так получилось». Что мне было делать с этими 50-ю тысячами?

Мать погибшего Александра Евтеева, Светлана Винниченко не видит больше смысла жизни. Она считает, что раскаяние Елены Зайцевой неискреннее, как и ее деньги, и суд должен наказать ее и другого участника ДТП максимально:

Светлана Винниченко, потерпевшая

Багато хто запитує - в чому сенс життя? Не знаю, в чому сенс. Справедливий суд- я розумію, коли мова йде про 10 років і ще пом»якшуючи, що можна пом»якшити , якщо вони навіть за одного загиблого по року не відсидять, не кажучи про нас , які залишились без моралі, без коштів, без нічого

Последней из пострадавших слушали подругу Елены Зайцевой - Марину Ковалеву. Именно она была на пассажирском сиденье при аварии.

Девушка рассказала суду, что знает Зайцеву два года, что она - добрый и отзывчивый человек, а не та мажорка и наркоманка, какой ее сделали во время процесса.

Марина под присягой рассказала, что они двигались на мигающий зеленый свет со скоростью 70-75 километров в час , никуда не спешили

Марина Ковалева, потерпевшая

Мы ехали, подъезжали к перекрестку - нам горел зеленый, переключающийся на желтый, и потом начал двигаться автомбиль Фрльксваген, она начала ему сигналить, а он не отреагировал, она начала притормаживать, а он набирал скорость, из-за чего случилась эта трагедія.

Адвокат Геннадия Дронова Сергей Перепелица рассказал, что не хочет комментировать выступления отдельных пострадавших, но из показаний Марина Ковалевой тоже непонятно, с какой скоростью двигался Лексус, ведь девушка не ответила однозначно. Предоставил свои комментарии относительно компенсаций пострадавшим

Сергей Перепелица, защитнник Дронова

Оскільки ми не визнаємо обставин, викладених в обвинувальному акті, то і визнавати цивільні позови недоречно, це не буде одностайна позиція. З приводу компенсацій - якщо людина не має можливості компенсувати якимось чином матеріальні витрати, то вона їх ніде не знайде.

Следующее заседанние по делу о кровавом ДТП судья назначил на 12 марта.