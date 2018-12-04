На Алексеевке - очередной потоп - соцсети (видео)

Сегодня утром на Алексеевке произошла очередная авария на водоводе.

Об этом сообщают харьковчане в соцсетях.

По их информации, утром прорвало трубу на проспекте Победы, 66.

Очевидцы публикуют в соцсетях фото и видео потоков воды, бегущих по дворовым дорогам.

Напомним, вчера на улице Ахсарова, 25 днем произошел прорыв магистрального водопровода холодной воды диаметром 1000 мм.

Как сообщается в оперативной сводке ХОГА, в результате вчерашней аварии на водоводе без водоснабжения осталось 120 многоэтажных жилых домов по улицам Людвика Свободы (21 дом), Ахсарова (22 дома), Архитекторов (девять домов) и проспекта Победы (68 домов).

В течение второй половины дня на аварийном участке коммунальщики проводили ремонтные работы, которые были закончены в 22:20, после чего систему начали заполнять водой, и по состоянию на 2:00 4 декабря водоснабжение было возобновлено.

Как сообщил сегодня, 4 декабря, заместитель директора по производству Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Николай Завада, на диспетчерский пункт КП «Харьковводоканал» около 6 часов утра поступила заявка о течи водопроводной магистрали, сообщается на сайте КП "Харьковводоканал".

«В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы на внутриквартальной водопроводной магистрали диаметром 300 мм», - отметил Николай Завада.

По его словам, в связи с возникшим повреждением на водопроводной магистрали, ограничено водоснабжение одного дома.

На время проведения работ воду местным жителям подвозят автоцистерны предприятия.