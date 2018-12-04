На Алексеевке - очередной потоп - соцсети (видео)

04 декабря 2018 г. 10:50
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Сегодня утром  на Алексеевке  произошла очередная авария на водоводе.

Об этом сообщают харьковчане в соцсетях.

По их информации,  утром прорвало трубу на проспекте Победы, 66.

Очевидцы публикуют в соцсетях фото и видео потоков воды, бегущих по дворовым дорогам.

Напомним, вчера на улице Ахсарова, 25 днем произошел прорыв магистрального водопровода холодной воды диаметром 1000 мм.

Как сообщается в оперативной сводке ХОГА, в результате вчерашней аварии на водоводе без водоснабжения осталось 120 многоэтажных жилых домов по улицам Людвика Свободы (21 дом), Ахсарова (22 дома), Архитекторов (девять домов) и проспекта Победы (68 домов).

В течение второй половины дня на аварийном участке коммунальщики проводили ремонтные работы, которые были закончены в 22:20, после чего систему начали заполнять водой, и по состоянию на 2:00 4 декабря водоснабжение было возобновлено.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

УТРО, ДОБРЫМ, НЕ БЫВАЕТ #харьков #алексеевка #порыв Сегодня утром, на Алексеевке произошёл очередной порыв. Вода, снова течёт рекой по району. Напомним: накануне, из за масштабной аварии на магистральном водопроводе (ул. Ахсарова), жилмассив остался без холодной воды. Водоснабжение обещали восстановить к вечеру. Новый порыв произошел ночью. Вероятно была задействована "резервная" магистраль... состояние которой (как видим) оказалось плачевным.

Публикация от Kharkov Sos (@kharkov_sos)

3 Дек 2018 в 10:57 PST

 

 

Как сообщил сегодня, 4 декабря, заместитель директора по производству Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Николай Завада, на диспетчерский пункт КП «Харьковводоканал» около 6 часов утра поступила заявка о течи водопроводной магистрали, сообщается на сайте КП "Харьковводоканал". 

«В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы на внутриквартальной водопроводной магистрали диаметром 300 мм», - отметил Николай Завада.

По его словам, в связи с возникшим повреждением на водопроводной магистрали, ограничено водоснабжение одного дома.

На время проведения работ воду местным жителям подвозят автоцистерны предприятия.

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