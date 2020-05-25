На чартере с украинскими заробитчанами обнаружили коронавирус

На одном из чартерных авиарейсов, которым украинские заробитчане вылетели за границу, обнаружили один случай коронавируса, говорится в статье "Европейской правды". Также по данным издания, в Евросоюзе не доверяют статистике заболевания COVID-19, которую предоставляет украинская власть.

Отмечается, что именно из-за выявленного случая коронавируса, в информпространстве стало меньше сообщений об авиарейсах из заробитчанами. Ведь в последнее время официально сообщали по меньшей мере о трех таких рейсах. В связи с выявленным случаем инфицирования, граждане Украины, которые должны были отправиться на сельхозработы за границей, из аэропорта отправились на изоляцию.

В то же время, в издании утверждают, что Европейский союз не верит в данные по заболеваемости COVID-19, которые дает украинская власть. Указано, что во время совещаний послов европейских стран ведутся дискуссии по этому поводу. При чем дипломаты, по данным СМИ, сходятся во мнении, что Украина просто не знает о реальном уровне заболеваемости.