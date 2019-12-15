На Донбассе - 8 обстрелов за сутки, погиб 1 военный ООС, двое ранены

14 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще два бойца ООС получили ранения, сообщили в пресс-штабе Операции Объединенных сил.
«Враг продолжает нарушать режим устойчивого прекращения огня и систематически обстреливает позиций Объединенных сил». – говорится в утренней сводке штаба ООС.
По данным сводки, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" российские оккупационные войска произвели 5 обстрелов:
неподалеку Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра;
дважды - вблизи Красногоровки, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
у Песков был зафиксирован снайперский огонь;
неподалеку Павлополя - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия с крупнокалиберными пулеметами.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" зафиксировано 3 вражеских обстрела:
вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
у Зайцево зафиксирован острел из РПГ;
неподалеку Майского - со станковых и ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия.
Как отмечается, с начала этого периода российские оккупационные войска вели огонь из станковых противотанковых гранатометов в районе Луганского. Потерь с нашей стороны нет.