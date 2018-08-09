На Донбассе погиб украинский военный, трое бойцов ранены

В течение минувших суток, 8 августа, российские оккупационные войска 44 раза открывали огонь по позициям Объединенных сил, в том числе дважды из тяжелого вооружения. В результате боевых действий один украинский военный погиб, трое получили ранения.

Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, враг вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП.

Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новозвановки, Золотого, Луганского, Новолуганского, Новоселовки Второй, Новомихайловки, Красногоровки, Марьинки, Авдеевки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

Наряду с этим, противник обстрелял из минометов калибром 82 мм позиции ВСУ возле Крымского и Авдеевки, а неподалеку от Майорска зафиксировано боевое столкновение. С одним военнослужащим ОС в ходе боевого столкновения потеряна связь. Поиски продолжаются.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 7 раз открывали огонь по позициям украинских защитников возле Новозвановки, Луганского, Марьинки, Красногоровки и Лебединского.

В 06.25 из стрелкового оружия враг открыл огонь в направлении КПВВ «Майорское». Объявлен режим «Красный». Пропуск граждан временно приостановлен.

По данным разведки двое оккупантов уничтожены, четверо получили ранения.

Накануне вблизи контрольного пункта въезда-выезда «Марьинка» на линии соприкосновения, военнослужащий Краматорского пограничного отряда из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве.