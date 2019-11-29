На Донбассе за последнюю неделю ноября потери боевиков составили 25 человек - ООС

29 ноября 2019 г. 15:45
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За неделю, с 22 по 28 ноября 2019 года, потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 25 человек.

Об этом сообщает пресс-штаб Операции Объединеных сил.

По данным разведки ООС, 10 оккупантов были ликвидированы, а еще 15 человек составляют санитарные потери врага.

«Военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по российским оккупантам, в случае угрозы жизни и здоровью украинских воинов и при попытках захвата территорий или проникновении вражеских диверсионно-разведывательных групп», - напомнили в пресс-штабе.

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