На Гоптовке нашли психотропные таблетки у водителя автомобиля (видео)

На контрольно-пропускном пункте «Гоптовка» в Харьковской области пограничники задержали мужчину, который на легковом автомобиле въехал в Украину из соседней Российской Федерации, и у которого обнаружили психотропные вещества.

Об этом сообщили в пресс-службе Слобожанской таможни ГПСУ.

По данным пограничников, гражданин заявил, что не имеет запрещенных к транспортировке через государственную границу товаров, предметов или лекарств.

Однако на мужчину и его вещи среагировала служебная собака - лабрадор по кличке Фил.

В результате этого при личном досмотре у него было обнаружено 4 блистера «Феназепама» - 99 таблеток. Никаких документов, которые бы разрешали ввоз данного психотропного лекарства в Украину, мужчина предъявить не смог, отметили на таможне.

Найденные медикаменты пограничники изъяли.

По факту данного нарушения согласно статьи 472 Таможенного кодекса Украины составили протокол о недекларировании товаров.