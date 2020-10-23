На Гоптовке у украинца нашли печатную продукцию из "ЛНР"

В пограничном пункте пропуска «Гоптовка» на Харьковщине у 45-летнего украинца, который прибыл из РФ, обнаружили запрещенную печатную продукцию.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Так, во время осмотра его вещей пограничники с представителями таможни обнаружили так называемую «конституцию», «уголовный кодекс», «топографические карты», «картосхемы», «описания государственной символики», «периодические издания» так называемой «ЛНР».

Мужчина рассказал пограничникам, что ехал в гости к родителям, а также чтобы подать документы для получения паспорта гражданина Украины для выезда за границу. А печатную продукцию якобы приобрел по просьбе своего знакомого в одном из киосков в Луганске и должен был передать ему в город Лисичанск.

Пограничники проинформировали полицию об обнаружении в действиях мужчины признаков совершения уголовного преступления, предусмотренного ст. 436-1 УК Украины «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов».

Мужчину и выявленную печатную продукцию передали сотрудникам Национальной полиции для дальнейшей проверки.