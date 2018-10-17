На Гоптовке в автобусе нашли наркотики в коробках из-под детского питания

17 октября 2018 г. 10:00
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Сегодня ночью в пункте пропуска «Гоптовка» на Харьковщине правоохранители обнаружили почти 1,5 килограмма наркотического вещества растительного происхождения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

16 октября около 21 часов на выезд из Украины прибыл рейсовый автобус сообщением «Харьков-Москва».

Во время пограничного контроля служебная собака, обученная на поиск наркотиков, среагировала на один из пакетов в салоне автобуса.

Среди детской одежды и в коробках из-под детского питания обнаружили 1,3 килограмма наркотического вещества растительного происхождения, предварительно - марихуаны.

Водитель объяснил, что перевезти в Россию пакет попросил его неизвестный за денежное вознаграждение.

Запрещенное  вещество пограничники изъяли в установленном порядке, продолжается экспертиза.

 

Видео: 

«Травичка» замість дитячого харчування

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