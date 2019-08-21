На Гоптовке в автомобиле нашли наркотики и контрабандный лак для ногтей

На Гоптовке в автомобиле обнаружили вероятные наркотики и контрабанду.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, вчера днем, 20 августа, ​​пограничники Харьковского отряда остановили автомобиль «Мерседес» на литовской регистрации.

На автомобиль, на котором ехал гражданин Азербайджана, уже в начале проверки среагировала служебная собака. При проверке конструктивных особенностей машины пограничники совместно с таможенниками обнаружили пакет с веществом растительного происхождения.

По предварительным данным, найденным веществом является марихуана.

Кроме того, в конструктивных полостях салона и багажного отделения автомобиля правоохранители обнаружили более 440 флаконов лака для ногтей.

Сумма оценки товара составила почти 45 000 гривен.

В полицию направили уведомление для внесения в ЕРДР сведений об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст.309 УК Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта ).

Обнаруженные предметы изъяты, водителя передали представителям полиции.