На Гоптовке задержали организатора незаконного вооруженного формирования, который был в розыске

Харьковские пограничники обнаружили мужчину, который находился в розыске как организатор незаконного вооруженного формирования.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

В пункте пропуска «Гоптовка» при таможенном оформлении на гражданина Украины, который въезжал в Украину из России, сработала база данных Нацполиции.

Как выяснилось, мужчина находился в розыске по статье 260 УК Украины «Создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований».

Выявленного мужчину пограничники передали государственным компетентным органам.