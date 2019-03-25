На границе с Россией у мужчины нашли старинный фолиант

Накануне в пункте пропуска «Пески» таможенного поста «Купянск» таможенники обнаружили старинную книгу, которую пытался незаконно ввезти из РФ гражданин Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГФС Украины в Харьковской области.

Мужчина, который въезжал в качестве пассажира авто по «зеленому коридору», заявил правоохранителям об отсутствии у него предметов, запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины.

Однако в ходе осмотра его сумки с личными вещами таможенники обнаружили книгу российского деятеля искусства Петра Гнедича «История искусств» 1885 издательства с признаками старины.

В отношении правонарушителя составили протокол о нарушении таможенных правил по статье 471 Таможенного_кодекса Украины.

По поводу отнесения книги к историческим и культурным ценностям будет проведена дополнительная экспертиза.