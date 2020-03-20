На Харьковщине ищут волонтеров для подвоза медиков и помощи пенсионерам

Волонтеров привлекают к решению вопроса подвоза медиков и помощи пожилым людям.

Как передает пресс-служба ХОГА, с соответствующим обращением ко всем неравнодушным жителям Харьковской области обратился председатель ХОГА Алексей Кучер.

«У нас есть два вопроса, для решения которых мы объединяемся. Первый - подвоз медиков на работу. ОГА активно работает над централизованным подвозом медицинского персонала к рабочим местам. При этом дополнительно создан общий чат. Медицинские работники, водители, неравнодушные – присоединяйтесь, - обратился руководитель области. - Второй важный вопрос - помощь людям пожилого возраста. Это доставка или приобретение продуктов питания, лекарств, средств гигиены, обеспечение связью и так далее».

Все, кто хочет помочь в организации подвоза медиков на работу, могут присоединиться к чату в вайбере по ссылке.

Для помощи людям пожилого возраста в период карантина можно зарегистрироваться здесь.