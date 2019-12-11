На Харьковщине изъяли почти тонну наркотической смеси, стоимостью около полумиллиона гривен

На Харьковщине полицейские изъяли почти тонну наркотической смеси, стоимость которой на черном рынке составляет около полумиллиона гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Установлено, что криминальным бизнесом занимались супруги с Красноградщины. Жители города Краснограда - 38-летний мужчина и его 38-летняя жена - наладили сбыт наркотических средств. Полицейские документировали противоправную деятельность наркосбытчиков в течение 2018-2019 годов. Злоумышленники расфасовывали наркотики и сбывали наркозависимым лицам по почте отправлениями по всей территории Украины.

При обысках у злоумышленников обнаружили и изъяли 50 мешков со смесью маковых семян и маковой соломы весом примерно 800 кг, растворитель в количестве 79 бутылок весом 52 кг, промышленные весы, полимерные пакеты, несколько десятков сим-карт мобильных операторов, банковские карточки, бумажные накладные по 2019 с указанием клиентуры и цифровые носители информации. Приблизительная стоимость изъятых наркотиков на «черном» рынке составляет около 500 000 гривен. Четкий вес содержимого маковой соломы будет установлен после проведения экспертного исследования, отметили в полиции.

Следственные действия и оперативные мероприятия осуществлялись в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о задержании злоумышленников и объявлении им о подозрении в совершении уголовного преступления.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.