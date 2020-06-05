На Харьковщине ослабили карантин: что изменилось?

В Харьковской области внедряется очередное ослабление карантина. В частности, с 5 июня возобновляется внутреннее авиасообщение. Об этом сообщили во время заседания техногенно-экологической комиссии, которая состоялась 5 июня под руководством председателя ХОГА Алексея Кучера.

В ходе мероприятия принято решение о разрешении проведения религиозных мероприятий при условии осуществления контроля религиозной организацией за соблюдением физической дистанции между участниками не менее 1,5 метров и пребывания не более чем одного человека на 5 кв. метрах площади здания, если религиозное мероприятие проводится в помещении.

Разрешена деятельность заведений питания, в частности - приема посетителей в помещении, при условии соблюдения дистанции, масочного режима посетителями (кроме времени приема пищи) и обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.

Также с 5 июня прекращается санитарная обработка коммунальных дорог и разрешается деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме детских учреждений оздоровления и отдыха.

«Лица, достигшие 60-летнего возраста, могут не соблюдать обязательства по самоизоляции», - отметили на заседании комиссии.