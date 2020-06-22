На Харьковщине почтили память жертв войны в Украине

Церемония возложения цветов по случаю Дня скорби и памяти жертв войны в Украине прошла сегодня, 22 июня, на Мемориале Славы в Лесопарке. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Вместе с ветеранами и представителями общественности участие в мероприятии принял заместитель председателя ХОГА Евгений Грицков.

«22 июня 1941 года война перекинулась на большую часть территории нашего государства и постепенно охватила всю Украину. Мы помним тех, кто погиб во Второй мировой войне, и чтим героев», - отметил Евгений Грицков.

После возложения цветов у Вечного огня минутой молчания почтили память тех, кто не вернулся с войны.