На Харьковщине почтили память жертв войны в Украине

22 июня 2020 г. 10:57
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Церемония возложения цветов по случаю Дня скорби и памяти жертв войны в Украине прошла сегодня, 22 июня, на Мемориале Славы в Лесопарке. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Вместе с ветеранами и представителями общественности участие в мероприятии принял заместитель председателя ХОГА Евгений Грицков.

«22 июня 1941 года война перекинулась на большую часть территории нашего государства и постепенно охватила всю Украину. Мы помним тех, кто погиб во Второй мировой войне, и чтим героев», - отметил Евгений Грицков.

После возложения цветов у Вечного огня минутой молчания почтили память тех, кто не вернулся с войны.

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