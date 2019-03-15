На Харьковщине растет количество заболевших корью

15 марта 2019 г. 12:15
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На Харьковщине за неделю заболеваемость корью выросла на 20,8%.

Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, эпидемическая ситуация характеризуется специалистами как неблагополучная.

Среди 151 зарегистрированного заболевшего -  61 ребенок (40,4%).

Среди жителей Харькова - 63 случая кори, Харьковского района - 34, Валковского - 11, Нововодолажского - 10, Первомайского - 6, м. Люботин - 5, Краснокутского и Купянского - по 4, Барвенковского, Змиевского, Золочевского и Коломакского - по 2, Богодуховского, Великобурлукского, Волчанского, Сахновщинского, Чугуевского и Шевченковского - по одному.

По данным Лабцентра, с начала 2019 года по состоянию на 13 марта зарегистрировано 1168 больных.

Удельный вес привитых среди заболевших составил 65,2% - 761 человек, в том числе по причинам отказа и отсутствия данных о проведенных прививках - 88,4% (673 больных).

Анализ заболеваемости привитых (408 человек) показал, что 155 больных (38,0%) имеют только одну прививку.

То есть, общее количество больных, которые не имели иммунной защиты от кори, составило 78,4%.

Детальный анализ прививок среди заболевших детей в возрастных группах 1-4 года и 5-9 лет (в которых зарегистрировано всего больных) показал, что в возрастной группе 1-4 года ни один ребенок не имела иммунной защиты, в группе 5-9 лет - 55 9% детей не были защищены.

Диагноз кори подтвержден лабораторно у 189 больных (16,2%).

881 заболевшего госпитализировали.

Летальные случаи не регистрировались.

 

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