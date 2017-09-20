На Харьковщине СБУ провела антитеррористические учения

Накануне координационная группа Антитеррористического центра при региональном управлении СБУ провела на южном железнодорожном вокзале. Об этом на своей странице в сообщил начальник пресс-центра в Управлении СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По сценарию учений группа вооруженных диверсантов, планируя дезорганизовать работу железной дороги и отвлечь внимание правоохранителей, пыталась совершить взрыв и вывести из строя автоматизированная система управления железнодорожными перевозками. Пользуясь паникой, другая вооруженная группа их сообщников захватила заложников в одном из вагонов пассажирского поезда.

Задействованые в учениях подразделения должны локализовать последствия взрыва, с привлечением специалистов-взрывотехников осуществить осмотр места происшествия, определить приметы условных диверсантов, разыскать и задержать их, освободить заложников и нейтрализовать вооруженных террористов.