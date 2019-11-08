На Харьковщине семейная пара отравилась собранными грибами. О чем предупреждают медики

08 ноября 2019 г. 19:19
Автор: Нонна Горбаченко
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Семейной паре из села Хролы захотелось поесть грибов. Далеко идти не пришлось, супруги насобирали их недалеко от своего же дома. Грибники долго разбираться не стали в том, съедобные они или нет, и в итоге оказались на больничной койке с отравлением.

В больнице им оказали необходимую помощь, пока их состояние удовлетворительное.

Медики же предупреждают, что в случае, если вы почувствовали первые симптомы отравления, нужно немедленно обратиться к врачам. Об основных из них рассказывает заведующий отделом токсикологии второй Харьковской государственной больницы Игорь Карамушко.

Игорь Карамушко, врач-токсиколог высшей категории

Могут быть чаще всего расстройства желудочно-кишечного тракта, поносы, рвоты, боли в животе спастического характера. Могут быть галлюцинации, учащенное сердцебиение, расширенные зрачки или наоборот - суженные.

Но есть и такие виды грибов, которые поначалу не вызывают признаков отравления сразу, а могут проявиться даже через неделю. Как вот, например, гриб навозник, который внешне похож на съедобный.

Игорь Карамушко предостерегает, что лучше собирать грибы, имеющие «губку», и ответственно относиться к своему здоровью. Ведь в этом году на Харьковщине значительный грибной урожай, говорят сторонники тихой охоты.

 

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