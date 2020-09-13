Коронавирус на Харьковщине: за сутки выявили 180 новых заболевших

На Харьковщине за сутки выявили 180 новых случаев заболевания коронавирусом.

Согласно данным Системы мониторинга распространения заболевания, опубликованным на сайте СНБО, всего в Харьковской области зарегистрировано 12584 заболевших.

По данным Харьковского лабораторного центра, всего с начала регистрации заболевания в регионе 270 заболевших скончались от осложнений, вызванных коронавирусом.

4002 человека выздоровели, 8316 – еще болеют и остаются под меднаблюдением.

Зарегистрировано 14514 подозрений на коронавирус.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз COVID-19 подтвердили у 294 человек