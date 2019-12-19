На Харьковщине земли стоимостью более 6,5 миллионов гривен вернут государству

19 декабря 2019 г. 11:11
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Хозяйственный суд области удовлетворил иск прокуратуры о досрочном расторжении договора аренды земельного участка, заключенного между ХРДА и предпринимателем, который нарушил его условия.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Установлено, что один из фермеров на основании договора аренды, заключенного с районной государственной администрацией сроком на 50 лет в 2008 году, использовал для ведения фермерского хозяйства земельный участок на территории Ольховского сельского совета Харьковского района площадью более 43 га стоимостью более 6, 5 миллионов гривен. 

Однако в период с 2017 по 2019 арендатор не оплатил ни копейки арендной платы, нарушив таким образом условия договора.

Прокуратура направила соответствующий иск в хозяйственный суд Харьковской области, который 12 декабря 2019 был удовлетворен в полном объеме. 

Вышеуказанный договор аренды земельного участка расторгнут досрочно.

 

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