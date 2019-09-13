На Харьковщину доставят останки бойца ВСУ, погибшего на Донбассе более четырех лет назад

На Харьковщину доставят останки бойца ВСУ, погибшего в 2015 году на Донбассе.

Об этом сообщили в Оперативном командовании «Восток» ВСУ.

«Старший солдат Вадим Федорченко отправился сегодня домой, на Харьковщине. Хотя российские оккупанты его убили в бою еще 9 февраля 2015», - сказано в сообщении ОК «Восток» ВСУ в Фейсбук.

По данным ВСУ, в тот день, 9 февраля 2015 года, примерно в 8 утра из Дебальцево в направлении Харькова через Бахмут отправилась колонна.

20-летний Вадим Федорченко был за рулем КамАЗа, в кабине которого также находился начальник бронетанковой службы 101 отдельной бригады охраны Генерального штаба майор Никита Недоводиев. В районе Логвинова колонна из засады была расстреляна оккупантами и их пособниками.

До последнего времени судьба Вадима Федорченко оставалась неизвестной. Лишь в конце августа текущего года благодаря совместным действиям военных, следователей СБУ и полиции, судебно-медицинским экспертам и экспертам-криминалистам МВД Украины с помощью молекулярно-генетического сравнительного анализа было установлено , что одно из тел военнослужащих, вывезенных в марте 2015 года из района Дебальцево, неидентифицированных и похороненных на Краснопольском кладбище города Днепр, принадлежит именно Вадиму Александровичу Федорченко.

Останки армейца ВСУ сегодня отправились в родное село Павловка Близнюковского района Харьковской области.

Старшего солдата Вадима Федорченко похоронят завтра в 10:00 в его родном селе Павловка Близнюковского района Харьковской области.