На Холодной Горе задержали наркозакладчика, который работал на интернет-магазин

Правоохранители задержали харьковчанина, у которого изъяли более 100 свертков с особо опасными наркотическими и психотропными веществами.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Задержали 23-летнего злоумышленника 14 января, когда он пытался сделать «закладку» наркосредств на улице Малиновского в Харькове.

У задержанного при себе правоохранители обнаружили и изъяли 121 сверток весом по 0,25 г каждый с психотропным веществом PVP и 1 сверток весом 0,5 грамма наркотического средства героин.

Мужчина пояснил, что около 3 лет работает «закладчиком» на интернет-магазин.

Изъятые у него вещества он получал из вышеупомянутого интернет-магазина и хранил с целью сбыта путем закладок в различных местах города.

В ходе обыска помещения, где проживал злоумышленник, правоохранители обнаружили и изъяли расфасованные разным весом полимерные пакеты с наркотическими средствами и психотропными веществами.

В пакетах находилось около 200 граммов каннабиса, около 65 грамм различных видов психотропных веществ, около 390 грамм наркотических средств, среди которых: кокаин, героин, амфетамин, метамфетамин, мефедрон, метадон и 80 психотропных галлюциногенных таблеток.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Сейчас полицейские устанавливают круг потребителей и лиц, причастные к созданию и функционированию указанного интернет-магазина и прекращения его деятельности.