На ХТЗ пенсионерки "воюют" с детьми, запрещая им гулять во дворе (видео)

В Харькове в одном из дворов по переулку Ивана Каркача произошел скандал между местными жильцами.

Пенсионерки, проживающие в доме, выступили против того, что днем во дворе гуляют и играют дети.

Об этом сообщают харьковчане-пользователи соцсетей, опубликовав соответствующее видео.

«Просим показать, как несчастные пенсионеры ненавидят детей и их родителей! Эти "хозяйки" по адресу пер. Каркача, 23, не дают жизни детям, а их поведение просто переходит все границы. Надеемся, что наша реакция даст хоть какой- то результат!», - пишет опубликовавшая видео харьковчанка.

На видео можно увидеть, как две пенсионерки громко кричат, используя нецензурную брань в присутствии местных жителей и маленьких детей. При этом одна из женщин сбрасывает игрушки ребенка и вещи со скамейки и швыряет его самокат на землю, запрещая детям находиться во дворе и «рекомендуя» их родителям вывозить их гулять в центр города в парк.

За пару дней видео собрало более 2,5 тысяч комментариев возмущенных интернет-пользователей, которые единогласно сочли поведение пенсионерок недостойным и недопустимым.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!