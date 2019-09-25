На Каскаде спели про Украину на языке жестов

«Увидеть нельзя услышать». Это - название флешмоба по изучению жестового языка. Он состоялся в Харькове в рамках фестиваля «ИнклюзиОН». В центре собрались горожане, чтобы исполнить песню «Украина» на языке жестов.

Организаторы хотят показать, что досуг и музыка - потребность любого человека и люди с инвалидностью - не исключение.

Поля пшеничні і небесна даль, на рушникові вишита калина…

Чтобы выучить песню на языке жестов, достаточно часа, уверен Александр Мурашко. Александр - слабослышащий, учится в ВУЗе, а еще подрабатывает по вечерам в супермаркете и ходит в самодеятельный театр. Самое сложное, говорит, чтобы жесты были синхронными.

Александр Мурашко, участник флешмоба «Увидеть нельзя услышать»

Если вообще не слышит, то лучше вдвоем - я и рядом человек, и мы вдвоем жестовую песню репетируем, а потом уже вместе выступаем на сцене

Звучат те самые строки - собственную песню на языке жестов исполняет ее автор, композитор и певец Александр Кварта. Считает, что участникам флешмоба удалось передать эмоции и настроение песни. А это – главное.

Александр Кварта, композитор и певец

Ну, я скажу, що це незвично бачити, як передають емоції, і головне, що для цих людей лунають такі слова, і вони знають за допомогою жестів, про що йдеться, і передають це. Для мене це дуже важливо

Красу землі я вчився пізнавати..

Об Украине на языке жестов спели более полусотни человек. Про флешмоб узнали через соцсети или знакомых. Собрались на каскаде в парке Шевченко. Среди них - студентка Юля. Когда выучится, будет работать с детьми с инвалидностью.

Юлия Мурлина, участница флешмоба «Увидеть нельзя услышать»

Я хочу в своїй професії навчити дітей більше соціалізуватись, а також показати людям, що ці діти мають право жити серед нас

Участники флешмоба аплодируют на языке жестов. Отдых и музыка - потребность всех людей, и слабослышащие или глухие, говорят организаторы флешмоба, - не исключение.

Светлана Охович, соорганизатор флешмоба «Увидеться нельзя услышать»

І дуже важливо, щоб в них був доступ не тільки до медичних закладів, а й до дозвільних. До театрів, кафе. Власне, співати пісні люблять всі, розважатись хочуть всі. Сьогодні проводимо флешмоб «Почути не можна побачити». Ком в цій назві немає ,ідея цього флешмобу - пропагувати інклюзію

По мнению Светланы Охович, инклюзия - это не просто удобство и доступность, но и часть культуры. И этот флешмоб должен показать - реализовать право на досуг и отдых для слабослышащих не трудно. Это могут быть фильмы с субтитрами или выставки с подробными описаниями.