На Мемориале Славы почтили память погибших во Второй мировой войне

Мероприятие ко Дню памяти и примирения состоялось сегодня, 8 мая, на Мемориале Славы в Лесопарке.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в нем приняли участие представители ветеранских организаций, депутаты, дипломаты, представители духовенства и общественности, школьники и студенты. Присутствующие возложили цветы к стеле Скорбящей Матери-Родины.

В память о погибших была объявлена минута молчания, прозвучал троекратный залп, военные прошли торжественным маршем. Священнослужители во главе с Митрополитом Харьковским и Богодуховским Онуфрием отслужили поминальный молебен. Перед собравшимися выступил оркестр Харьковской филармонии.

«Сегодня - День памяти и примирения, и нам бы очень хотелось, чтобы на территории Украины прекратились военные действия, не гибли люди и воцарился мир», - подчеркнул вице-мэр Игорь Терехов.

Он также отметил, что для Харькова - города, где чтят воинов-освободителей, это особые дни. Память об их подвигах живет в сердцах харьковчан и ее нужно передать детям, чтобы будущие поколения с трепетом относились к людям, которые завоевали победу, а после восстановили Харьков после войны.

Отметим, День памяти и примирения был провозглашен на Генеральной Ассамблеи ООН 24 ноября 2004 года, которая была приурочена к 60-й годовщине окончания Второй мировой войны в Европе. Резолюцией предлагалось государствам-членам ООН кроме празднования своих Дней победы или освобождения ежегодно отмечать один или оба эти дня – 8 и 9 мая - как День памяти всех жертв Второй мировой войны. В Украине этот день был введен в марте 2015 года.