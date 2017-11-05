На Новый год и Рождество у украинцев будут парные тройные выходные

В этом году на новогодние и рождественские праздники у украинцев будут парные тройные выходные.

Об этом сообщает "Урядовый курьер".

Отмечается, что в целом отдых продлится на день меньше, чем на зимние праздники в прошлом году. Также не предусмотрено предпраздничных рабочих дней, укороченных на час.

"Выходные на Новый 2018 год в Украине продлятся три дня - с 30 декабря (суббота) по 1 января (понедельник) включительно. 31 декабря в 2017 году приходится на воскресенье. 7 января (Рождество) 2018 года тоже приходится на воскресенье, поэтому понедельник, 8 января, будет нерабочим днем. Таким образом, выходными будут три дня подряд: 6, 7 и 8 января", - говорится в сообщении.