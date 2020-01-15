На Портале электронных сервисов появилась новая услуга

15 января 2020 г. 12:10
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На Портале электронных сервисов можно получить информацию из Реестра территориальной громады города Харькова относительно оснований снятия с регистрации места жительства. Об этом сообщила пресс-служба Харьковского горсовета. 

Как сообщил заместитель Харьковского городского головы по вопросам цифровой трансформации Олег Дробот, чтобы воспользоваться услугой, нужно авторизоваться на сайте Портала электронных сервисов с помощью электронной цифровой подписи или BankID.

Он отметил, что те лица, которых снимают с регистрации, не получают на руки документ, подтверждающий этот факт. Именно для них на Портале электронных сервисов подготовили удобный и качественный сервис, чтобы за несколько минут можно было получить документ, где сказано, когда это произошло и на каких основаниях.

«Когда вы проживаете по какому-то адресу или у вас есть место проживания, вы можете быть сняты с этой регистрации по обстоятельствам, которые от вас не зависят. Например, это может быть решение суда, либо продажа объекта или отчуждение, и тогда новый собственник снимает с места проживания тех, кто проживал там ранее. Это абсолютно жизненные ситуации, и их много», - сообщил Олег Дробот.

Заместитель городского головы отметил, что по поручению городского головы Геннадия Кернеса в Харькове реализуется проект «Город в смартфоне», суть которого в том, что все сервисы должны предоставляться в цифровом виде онлайн.

«Постоянно проводим подсчеты. За время работы Портала электронных сервисов мы сэкономили харьковчанам более 150 лет жизни, и это очень важный показатель нашей совместной работы. Также мы ведем переговоры с Министерством цифровой трансформации, для того чтобы синхронизироваться по государственным услугам», - сообщил Олег Дробот.  

По его словам, всего за время работы Портала электронных сервисов через него предоставили более 900 тыс. услуг и документов, среди которых самые востребованные - это справка о регистрации места проживания, заказ технического паспорта онлайн и реестры кандидатов на участие в городских жилищных программах.

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