На Салтовке задержали вероятных автоворов с аккумуляторами

Сегодня утром харьковские патрульные обнаружили двух мужчин, вероятно причастных к кражам из автомобилей.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, сегодня около 5:00 утра патрульным поступил вызов на улицу Валентиновскую.
Заявитель сообщал о неизвестных, которые заглядывали в чужие автомобили.
Прибывшие на вызов полицейские при обследовании прилегающей территории заметили двух мужчин, которые подпадали под описание заявителя.
Мужчины заметно нервничали.
Отвечая на вопросы правоохранителей неизвестные отвечали путано.
Рядом с ними полицейские обнаружили 5 аккумуляторов.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.
Мужчин передали следователям.