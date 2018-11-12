На Салтовке задержали вероятных автоворов с аккумуляторами

12 ноября 2018 г. 15:35
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Сегодня утром харьковские патрульные обнаружили двух мужчин, вероятно причастных к кражам из автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, сегодня около 5:00 утра патрульным поступил вызов на улицу Валентиновскую.

Заявитель сообщал о неизвестных, которые заглядывали в чужие автомобили.

Прибывшие на вызов полицейские при обследовании прилегающей территории заметили двух мужчин, которые подпадали под описание заявителя.

Мужчины заметно нервничали.

Отвечая на вопросы правоохранителей неизвестные отвечали путано.

Рядом с ними полицейские обнаружили 5 аккумуляторов.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

Мужчин передали следователям.

 

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