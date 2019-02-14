Нацгвардия готова к бою

Сегодня в Харькове сразу два праздника - праздник футбола - матч "Шахтер"- "Айнтрахт" и праздник влюбленных - День святого Валентина. Так что охрану порядка будут обеспечивать сотни правоохранителей. А учиться на их примере будет пополнение - курсанты Академии Нацгвардии. Рядом с макетом городского центра - старшие офицеры. Они пытаются смоделировать сценарий возможного конфликта. Младший состав в это время отрабатывает приемы с огнестрельным оружием на новеньком стрельбище. И пока курсант стреляет по 3-D мишеням, инструктор рассказывает журналистам про преимущества тренажера - он ведет обратный огонь - выпускает пластиковые шарики по тому, кто выполняет упражнение, заставляя его активно двигаться.

Він має систему зворотнього вогню, по тому, хто виконує вправу, це, щоб наблизити ситуацію до бойової.

Рядом с парнями тренируется Инна Заец, курсантка 4 курса. Она из династии правоохранителей и готова, как и все в ее семье, служить народу Украины. Результатами стрельб девушка довольна.

Инна Заец, курсантка 4 курса:

Батько працює в Національній поліції України, мама в мене працює в Службі безпеки України, і сестра також в Національній поліції. Тому от я вирішила, щоб було різноманітно, вступити в Національну гвардію України. Собою я сьогодні задоволена, вистрілила наполовину краще, стрільби в нас проходять раз чи два рази на місяць. Так ми практично відпрацьовуємо різні вправи - стрільби дуже подобаються, і незалежно від того - чи я дівчина, чи хлопець.

При этом, под обстрелом, в критической ситуации, метко стрелять - не главное. Никакие умения не помогут бойцу, если он не умеет концентрироваться на задаче и сохранять спокойствие. Именно потому, пока курсант учится оказывать первую медицинскую помощь, ему устраивают стресс-тест.

Быстрее, быстрее, он сейчас умрет, он сейчас умрет, мотай быстрее, быстрее еще мотай...

Еще более необычные упражнения выполняет Игорь Галазюк, курсант 3 курса гуманитарного отделения. Он спокойно держит равновесие, лежа на тонких спинках стульев и медленно пронзает себе руку металической иглой. Он говорит, что в этот момент для него боли нет.

Игорь Галазюк, курсант 3 курса:

Це спосіб самонавіювання. Я уявляю собі те, що я можу бути найсильнішою людиною на світі, і, таким чином, моє тіло працює саме по собі, а я навіюю йому, що я сильний. І , таким чином, я тримаю планку і не відчуваю болю. Не терплю, болі немає. Я представляю, що її немає.

Показывают в Нацгвардии и новое оружие. По словам преподавателей Академии, до 2014 года у них на вооружении не было и 15% того, что они сейчас показывают. То же самое можно сказать и про военные машины. Значительная их часть совсем новенькая и сделана в Украине. Но молодым курсантам, которые учатся работать с бронетехникой, пока что чаще доверяют тренажеры, чем настоящие БМП и грузовики. Вместе с курсантами тренируется и ветеран боевых действий на Востоке - Игорь Шафигулин. Он служил контрактником в Крыму и отказался давать присягу оккупантам, потом воевал на Донбассе в районе Амвросиевки, дважды попадал в плен, и вот пришел, чтобы стать офицером.

Игорь Шафигулин, ветеран АТО:

Було багато агітації, показували що ми будемо отримувати, яку зарплатню, на яких посадах. Але це не спонукало мене, бо я давав присягу на вірність українському народові. Прийшов я сюди, щоб передати молодим поколінням свій досвід, який я здобув під час боїв, в тому ж полоні.

Игорь - человек, который прошел всю войну, от окупации Крыма до самых горячих точек Донбасса. Теперь он учится бороться не только с терористами, но и с менее опасными нарушителями гражданского спокойствия. И эти навыки ему понадобятся - пока в прифронтовом Харькове празднуют Дни святого Валентина и устраивают футбольные матчи.