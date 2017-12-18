Наркотики детям. Общественники требуют активизировать борьбу с так называемыми «закладками»

Разноцветные надписи на заборах, домах и гаражах. Несмотря на все усилия коммунальщиков, их закрашивают, а они появляются снова и снова.

Еще год назад такие каракули вызвали удивление и вопросы, ныне даже школьникам известно - это реклама наркотиков, которые можно заказать через интернет. Речь идет о так называемых "закладках", то есть схеме распространения запрещенных веществ таким образом, что дилер и покупатель не встречаются.

Последний находит товар через указанные на домах аккаунты, затем переводит деньги на банковскую карту или систему электронных платежей - Bitcoin, Easy Pay или WebMoney, впоследствии получает смс или сообщение в мессенджер, а именно фотографию и координаты места, где уже скрыта «закладка» .

Достаточно безопасная для дилеров схема сбыта наркотиков приобрела такие масштабы, что в некоторых старших классах школ, говорят соцработники, не осталось учеников, которые не попытались попробовать вещества, полученные через «закладки». Наркозависимые, которые рыщут в спальных районах, в частном секторе, пугают горожан.

Игорь Черняк, юрист, депутат горсовета

Реальной работы со стороны полиции мы сегодня не видим. Главный момент здесь, конечно, патрулирование, потому что когда появилась новая патрульная полиция, они стали заезжать в частный сектор. И для людей там было это в диковинку, потому что никто патрульных там не видел. Сейчас патрульная полиция частный сектор практически не патрулирует, в полиции говорят, что у них недостаточно средств

В свою очередь, наркозависимые опасаются, что усиленное патрулирование увеличит только количество задержанных наркоманов в то время, когда дилеры, распространяющие наркотики, уйдут от ответственности.

Правоохранители подтверждают, что действительно продавцы пытаются обеспечить себе максимальную безопасность - общаются с клиентами вызывающе через интернет, с помощью так называемых ботов, используя сайты, серверы которых находятся за рубежом, например, где-то в Южной Америке.

Кроме того, постоянно меняют формулу химической смеси, что согласно законодательству Украины не всегда позволяет своевременно внести вещество в реестр запрещенных веществ и, таким образом, считать наркотиками.

Но все же, им удается задерживать не только потребителей, но и тех, кто распространяет наркотические вещества, более того, затем с их помощью выходить на более весомых дилеров и даже находить лаборатории.

По данным управления противодействия наркопреступности, в текущем году зарегистрировано 68 уголовных преступлений, связанных с незаконным хранением наркотиков по схеме так называемых «закладок».

Из этого количества зарегистрированных дел 3 факта было переквалифицировано на статью "хранение с целью сбыта", а это уже тяжкое преступление, которое карается лишением свободы на длительный срок.

Оказаться за решеткой, рассказывают полицейские, могут обычные студенты, которых дилеры завербовали, чтобы те прятали дозы по всему городу, предлагая им заработок - от 30 до 50 гривен за одну "закладку".

Анастасия Томилина, ст. оперуполномоченный УПН

Большинство людей думают, что непосредственно наркодельцы занимаются раскладкой этих наркотиков. Однако, хочу заверить, что во всех случаях размещение объявлений на заборах, домах, а также раскладки наркотиков причастны граждане, которые сами не употребляют наркотики и решили легко заработать деньги

Кроме этого, считают депутаты, помочь в вопросе борьбы с так называемыми «закладками» мог бы городской совет - речь идет не о постоянном закрашивании надписей в разных районах города, а об установлении камер видеонаблюдения, которые покупают на деньги налогоплательщиков.

Игорь Черняк, юрист, депутат горсовета

Сейчас они устанавливаются только в центральной части города, на площади Свободы, около горсовета. Мы считаем, что такими камерами в первую очередь должны быть оборудованы спальные районы, где высокий уровень преступности. Соответственно, полиция должна эту информацию предоставить, а горсовет должен установить эти камеры

Еще одним средством борьбы с «закладками», рассказывают уже соцработники, является снижение спроса на уличные наркотики.

Альтернативой может быть увеличение квот на заместительную терапию для наркозависимых - контролируемую выдачу препаратов наркоманам, которые решили покончить с прошлым. Эти медикаменты лишают зависимости, при этом не приносят удовлетворения, говорят специалисты.

Но в Харькове право получать такую ​​терапию имеют лишь 300 горожан, это в то время, когда на учете находится около полутора тысяч наркозависимых, а реально употребляют наркотики, по оценкам пациентских организаций, более 15 000 харьковчан, и если не бороться активно со схемой « закладок », эта цифра может увеличиться в несколько раз.