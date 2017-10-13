В Харькове поймали "закладчика" с наркотиками

О том, что подозрительный человек разъезжает Московским районом на БМВ и что-то прячет во дворах многоэтажек сообщили граждане. Правоохранители сразу взялись за проверку данной информации, установили личность и начали следить - рассказывают в местном отделе полиции. В четверг, мужчину задержали с поличным во время очередной «закладки».

Эвелина Черепахина, пресс-офицер Московского отдела полиции

Сотрудниками уголовного розыска Московского отдела полиции вместе с патрульной полиции был проведен ряд заведений на установление лица указанного гражданина. И 12 октября его задержали. Им оказался житель города Харькова, ранее не судимый, который выразил намерение добровольно сотрудничать с полицией и выдал наркотические средства, которые он имел при себе. По предварительным данным цена изъятого составляет на черном рынке почти 8000 доларив

По данному факту открыто уголовное производство по статье "незаконное производство, приобретение, хранение и перевозка наркотических средств". Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. Также, правоохранителями устанавливается круг лиц, причастных к поставкам и распространению наркотиков. Впрочем, каждый второй опрошенный утверждает, что не раз видел собственными глазами людей, как прячут или ищут так называемые "закладки". Хотя, в полицию об этом не побоялись сообщить единицы.

Александр

Так оно везде процветает. Ну как бы наши правоохранительные органы... правоохранительным органам сейчас вообще плевать. Те кто делают закладки и те кто их берет. Милиции похер. Я конечно это видел. Закладывают и как берут. У меня под домам берут, ну это нормально сейчас. На Пушкинской берут вы не замечали? Нет, не замечали? Пушкинская, Киевская это самые, самые.

Валентина, пенсионерка

В центре видели, в районе 6 школы, гимназии видели. Видели, но кто прятал мы никогда не видел. Видели как забирали. Ну вот в пакетике таком целофановом00,34))

Роман, сотрудник сервисного центра

Холодная гора, вот часто там встречаю это. Холодная гора частный сектор, я просто там недалекое живу. Пару раз встречал такие моменты. В центре было вот на Пушкинской, там дальше Гуданова улица, встречал. Видел да, к нам даже приходил клиент, ну скажем так клиент. Просил доступ к телеграмм для того, чтоб переписаться с человеком, который делает закладки. Поехать забрать.

Люди говорят: в последнее время количество наркоманов на улицах города увеличилось и во внимания полиции нуждаются все районе Харькова, без исключения.