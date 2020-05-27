Нартов vs Кучер и немного горсовета: ковидный скандал в Харькове

Тройная нагрузка на врачей и медперсонал областной инфекционки. Накануне губернатор Алексей Кучер обвинил больного на коронавирус директора больницы Павла Нартова в том, что деньги, которые есть на счетах больницы, по неизвестным причинам на лекарства для больных не тратили.

Алексей Кучер, председатель ХОГА:

Після того, як ми запросили казначейські рахунки, стало відомо, що кожного місяцю, і на момент, коли це все вибухнуло, в лікарні на рахунках перебувало від мільйона до півтора мільйона гривень, які не витрачалися. Так, в мене питання: якщо ці кошти є, чому не купуються ліки? Питання ліків - це питання керівництва медичного закладу. Контроль, чи використав ці кошти чи по наповненістю, ми можемо це вже перевести на департамент, що департамент змушений був контролювати. Чи закуплені ці ліки, чи ні. Але рішення приймає директор. Ліки просто не купувалися і все ми чомусь зберігали, ми це я маю на увазі лікарню, яка зберігала ці кошти.

Что касается того, что пациенты с COVID-19 самостоятельно должны покупать лекарства - Нартов говорит, что деньги из бюджета поступили только 8 Мая и добавляет, что средства, поступающие дополнительно на лекарства, осваиваются сразу, затягивание происходит через процедуру закупки на «Прозорро» - она в среднем длится от 10 дней, а иногда и месяц. А, к примеру, дорогостоящие препараты для тяжелых пациентов с системными заболеваниями больница вообще не закупает.

Павел Нартов, директор Харьковской областной клинической инфекционной больницы:

Эти деньги к нам зашли. Да, там и на лекарственные средства и также среди этих денег мы должны некоторую часть выделить на наши хозяйственные нужды, то есть, надо заплатить за электроэнергию, за тепло, а по поводу конкретных денег по ковидному пакету к нам восьмого числа зашли 826 тысяч, которые в тот же день мы начали их обнародовать. Мы по ковидному пакету закупили сразу три антибактериальных препарата, а все другие лекарственные средства, которые мы планируем закупить сейчас в процессе переговоров.

Ситуация в больнице пока катастрофическая, по словам Нартова, Ковид-19 подхватили 27 ее работников и сейчас очень нужно, чтобы хотя б несколько дней в медучреждение больных с коронавирусом не госпитализировали, чтобы была возможность разобраться с персоналом и больными. Сотрудники, по словам директора, заразились не по недостатку средств защиты, а через значительную нагрузку на медперсонал, о чем Нартов, говорит, неоднократно сообщал в Департамет здравоохранения облгосадминистрации. Также медик подтвердил слова Алексея Кучера, что действительно есть недоразумение с департаментом здравоохранения.

Павел Нартов, директор Харьковской областной клинической инфекционной больницы:

К Кучеру я не могу обращаться напрямую, я обращаюсь сначала в Департамент, а потом, если в Департемент, потом к Кучеру. Но я обращался в Департамент в первую очередь, но информацию, конечно, администрация тоже знала про эту плачущую ситуацию которая в нашей больнице происходит. Этого я не буду скрывать они тоже знали.

На сегодня, по словам Павла Нартова, в больнице работает лишь 18 врачей, 64 медицинских сестер и 63 работника младшего персонала. Тогда как самих медсестер, к примеру, нужно минимум больше сотни. Раньше, говорит, медик молчал потому, что таких существенных проблем с кадрами не было, они появились последние две-три недели. По словам Нартова, все потому, что областная инфекционная больница по приказу областного Департамента здравоохранения длительное время принимала и пациентов с COVID-19, и пациентов с подозрением, не имея возможности их разделять в отдельные палаты, поэтому люди могли заразиться и в стенах учреждения. А потом в дальнейшем распространять болезнь в медучреждениях, куда пациентов отправляли на долечивание.

Павел Нартов, директор Харьковской областной клинической инфекционной больницы:

Был приказ Департамента, что после одного ПЦР-исследования мы должны этих больных отправлять в другие лечебные учреждения. И, конечно же, они в этих лечебных учреждениях заражали других больных и процесс дальше распространялся. То есть, я против этого и ещё раз хочу заявить, что такое не должно происходить.

В харьковском горсовете противостояние между обладминистрацией и инфекционной больницей не комментируют. Уверяют, они от борьбы с пандемией не отодвинулись, просто эта ситуация - не в их компетенции. Говорят, помочь с финансированием не могли и к ним никто не обращался.

Светлана Горбунова-Рубан, заместитель мэра по социальным вопросам:

Я ввважаю некорректеним комментувати дії обласної лікарні, це лікарня 3 рівня, щодо будь якої допомоги, чи то допомоги, про яку річ шла у цьому лісті, я не можу представити, томущо вони не звертались за допомогою до нас. Але є таке поняття, як цільове використання бюджетних коштів, то ми з місцевого бюджету не можемо фінансувати обласну лікарню 3 рівня.

Что касается больниц, закрытых на карантин, из-за чего собственно областная инфекционная оказалась единственной, которая принимала пациентов, то сейчас все они возобновили работу. Сегодня была открыта 25-я. Правда, уточнила Горбунова-Рубан, она принимает своих профильных больных - сердечников и людей с инсультами. Тех же, кто уже излечивается от коронавируса и имеет первый отрицательный тест, впрочем, нуждается в стационарном лечении, из инфекционной больницы переводят в 17-ю, где создано специальное отделение на 60 мест.

Светлана Горбунова-Рубан, заместитель мэра по социальным вопросам:

Ми ще не відмовили жодному хворому для переводу з обласної лікарні, на сьогодні там знаходиться 34 людини. Одну людину з обласної лікарні ми перевели назад, тому що вона показала позитивний результат на ковід, ми беремо і робимо додаткові обстеження, там стоїть величезна бочка з кислородом, проведений до кожного ліжка кислрод, можливе підключення до аппаратів ШВЛ, це відділення повністю готове для прийняття хворих з обласної лікарні.

Что касается ситуации в областной больнице и областном департаменте здравоохранения, то завтра на сессии облсовета депутаты намерены создать временную комиссию, которая должна будет разобраться, почему сложилась патовая ситуация и кто собственно не услышал медиков.