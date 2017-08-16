Население VS тепловики. Жители поселка Покотиловка требуют вернуть централизованное отопление

Новость о закрытии котельных в поселке Покотиловка обсуждают уже несколько месяцев. Люди переживают, будущей зимой могут остаться без тепла. Из-за долгов тепловиков перед поставщиком газа, в Харьковском районе решили дома от централизованного отопления отключить, а жителей Покотиловки перевести на индивидуальное. Люди возмущаются, откуда брать деньги на газовый котел не знают, поскольку по их подсчетам потратить на его установку, а также оформление документации, придется внушительную сумму - от 15 до 40 тысяч гривен.

Мария, жительница пос. Покотиловка:

Скільки буде - это невозможно, потому что таких грошей у нас немає, щоб можна було це отоплєніє зробить. і потім - кажуть одно, а як приходять робить, то зовсім друге, і на те дайте, і на те дайте, і на те дайте.

Татьяна Овчарова, жительница пос. Покотиловка:

Лично у меня пенсия 1440, я больна диабетом. Как я могу поставить это индивидуальное отопление. За что? И не хочу сидеть в холоде. У людей боль, не знают куда мыкаться.

Один из жителей Покотиловки Сергей Вяткин говорит, оспорить решение чиновников и тепловиков о закрытии котельных собирается в суде. Уже подал иск, заседание назначено на сентябрь. Основные требования - подключить на следующий отопительный сезон централизованное отопление, а также выделить средства из местных бюджетов для жителей поселка на установку индивидуальных газовых котлов.

Сергей Вяткин, житель пос. Покотиловка:

Вони зобов'язують за свій рахунок встановлювати індивідуальне опалення. Я вважаю, що їх дії незаконні. Вони повинні поновити хоча б ще на рік теплопостачання, щоб людям всім підключити.

Тем временем, в КП «Тепловые сети Харьковского района» говорят, решение о переводе нескольких поселков на индивидуальное отопление окончательное. О том же сообщают и в районной администрации. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства Олег Тройно рассказывает, поставщик газа выставил тепловикам счет на сумму в несколько десятков миллионов гривен. Такая внушительная цифра появилась из-за долгов населения - не только жителей Покотиловки, но еще трех поселков - Буд, Васищево и Безлюдовки, отмечают чиновники. При этом уточняют, часть людей регулярно оплачивали суммы в квитанциях, однако остальные накапливали долги годами и в некоторых случаях они достигают нескольких десятков тысяч гривен. Учитывая неплатежи населения и дотации из местного бюджета, котельные стали убыточными, отмечают в райадминистрации.

Олег Тройно, нач. упр. ЖКХ и строительства администрации Хар. р-на:

Мы понесли убытки в размере 7 миллионов для того, чтобы продержаться хотя бы до 1 марта. теперь если в этом году мы захотим продлить отопительный сезон центрального отопления, нам надо перед НАК "Нефтегаз Украина" погасить долги предприятию. Это около 40 миллионов гривен, чтобы получить лимиты на газ и войти в отопительный сезон. Но опять-таки мы столкнемся с неплатежами.

В районной администрации и в ХОГА обещают, часть технических работ, таких как перекладка газовых стояков и трубопроводов профинансируют за счет средств из областного и местного бюджетов. А вот на установку газовых котлов поквартирно деньги пока запланировали выделить только для льготников - инвалидов, малообеспеченных семей и одиноких пенсионеров.

Сергей Магдысюк, дир. Деп. ЖКХ и развития инфраструктуры ХОГА:

То, что касается внутри квартиры, то в Харьковской райдминистрации выделены средства для малоимущих и социальнонезащищенных людей, которым будет оказана финансовая помощь для установки котла и для проведения работ по установке автономного отопления. Люди, которые имеют возможность его установить, они должны сделать это сами.

По предварительным подсчетам, говорят в администрации Харьковского района, на бесплатную установку газовых котлов могут расчитывать чуть больше сотни жителей Покотиловки и поселка Буды.