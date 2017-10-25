Нашествие клопов в харьковской многоэтажке: коммунальщики открестились от проблемы, а жители не могут избавиться от паразитов

Внешне это обычный жилой дом, расположенный в одном из спальных районов Харькова. Но внутри, как кажется жителям, это настоящий дом страха. Здесь уже второй месяц подряд людей терроризируют клопы. Шестидесятипятилетняя Наталья была вынуждена потратить немалые средства на различные препараты и яд, которые она с пенсии откладывала на покупку продуктов, на зиму. Но окончательно, говорит пенсионерка, от клопов избавиться так и не удалось.

Наталья, пенсионерка

Пришлось отдирать обои, отдирал. Под ними клопы прямо тучами. Я этот ковёр вот так свернули и выкинула. Я клопов толком никогда не видел, уже жизнь прожила.

От кровопийц страдает несколько этажей дома. Соседка Натали Карина, рассказывает, что после того как ее сына покусали эти паразиты, он начал болеть, его состояние здоровья существенно ухудшилось. Карина говорит, в 21-м веке даже представить не могла, что придется столкнуться с клопами.

Карина

У меня ребенок не болел три года и только как начали кусать клопы, уже не можем мы его вылечить месяц. Они, наверное, очень сильно ослабили иммунитет. Очень сильно чесался, были такие прыщичкы, путали их с комарами. В то время еще комары летали и не могли понять что это.

Люди уверяют, проблемы с клопами начались после того как коммунальщики провели плановую дезинфекцию подвального помещения. Оттуда вредители поползли на верхние этажи. Жители говорят, неоднократно обращались за помощью к Жилкомсервис откуда их отправили в фирму "Чистый дом". Да и после их приезда, говорят, паразиты так и не исчезли. В свою очередь, в чистом доме подтвердили, у них действительно есть контракт с Жилкомсервисом но они занимаются только подвалами и цокольных этажей, а в квартиры не имеют никакого отношения. На второе обращение к коммунальщикам, жителям ответили, что никак помочь им не могут, потому что их помещения - частная собственность. Поэтому беспокоиться они о них должны сами. Начальник районного отделения Жилкомсервиса Игорь Барков общаться с журналистами наотрез отказался, даже на простые вопросы реагировал очень агрессивно.

Игорь Барков, начальник РО ЖКС №54

Прошу. – Зачем вы меня толкаете? -Не, ну просто прошу. Не надо снимать. - Вы камеру руками не трогайте. - Ну, а не снимайте, идите. Возьмите разрешение в Жилкомсервис и приходите вместе с ними снимайте. - Какое разрешение? Нам не нужно разрешение

Более того, Игорь Барков вообще говорит, что о проблеме с клопами в доме с его участка, слышит впервые. А люди тем временем продолжают страдать от атак паразитов и не знают, кто может им помочь с такой "средневековой" проблемой.

