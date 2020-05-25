Названа первая европейская страна, которая поборола коронавирус

Черногория объявила себя первой в Европе страной без коронавируса. Через 68 дней после выявления первого случая COVID-19 в Черногории по состоянию на 24 мая не осталось ни одного активного случая заболевания.

"Черногория - свободна от коронавируса. Больше нет случаев COVID-19, объявил только что Институт общественного здоровья Черногории", - говорится в официальном сообщении черногорского правительства в Twitter.

Министр здравоохранения Кенена Храпович заявил в понедельник, что Черногория стала последней европейской страной, которая зарегистрировала COVID-19, и первой, которой удалось искоренить вирус. Он подчеркнул, что победа над эпидемией является общим успехом работников системы здравоохранения и граждан.

"В последующие дни ответственное поведение и здравоохранение - это наш козырь, чтобы продолжать гордиться титулом свободной от коронавируса страны, которая показала, что знает, как противостоять опасному врагу, покорившему всю планету", - сказал Храпович.

Институт общественного здоровья Черногории готов объявить о завершении эпидемии в начале июня, если новых случаев заражения не будет и дальше.

В Черногории 324 человека заболели коронавирусом с начала эпидемии, 315 выздоровели, 9 пациентов умерли. Помимо Черногории, Фарерские острова, автономный регион Дании, является единственной территорией в Европе, где на данный момент нет пациентов с коронавирусом.

Ранее Словения первой в Европе объявила о завершении эпидемии, но в стране все еще остаются больные с подтвержденной инфекцией. 16 пациентов лечатся в словенских больницах, трое из которых в реанимации.