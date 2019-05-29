Названа причина массового отравления в детском саду

29 мая 2019 г. 14:17
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Как сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы в Харьковской области, причиной отравления детей в яслях №58 стало нарушение санитарных требований в сфере питания.

Напомним, что на прошлой неделе с острыми кишечными инфекциями в больницу попали четверо воспитанников яслей. По состоянию на 28 мая, троих из пострадавших детей уже выписали,а один все еще находится на стационарном лечении.

Руководство дошкольного учреждения обязали устранить несоответствия нормам. Все материалы были направлены в Главное управление Госпродпотребслужбы.

 

 

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