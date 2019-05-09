Названо число погибших во Второй мировой войне украинцев

09 мая 2019 г. 17:25
Источник: Корреспондент.net
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Во Второй мировой войне были убиты 65 млн человек, из них до 10 млн - украинцы. Об этом в четверг, 9 мая, сообщил президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter.

"74 года назад на нашем континенте смолкли выстрелы самой кровавой в истории человечества войны. 65 млн убитых, из них украинцев – от 8 до 10 млн. Сегодня мы вспоминаем тех, кто ценой своих жизней остановил нацизм и защитил будущее всего человечества. Вечная память и слава павшим", - написал Порошенко.

Как известно, сегодня, 9 мая, в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

В этот день в столице и других городах Украины проходят массовые торжественные памятные мероприятия.

 

 

 

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