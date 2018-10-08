Не пригодилось? Во дворе в центре Харькова в мусорный бак выбросили гроб

08 октября 2018 г. 16:30
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Сегодня утром в одном из харьковских дворов обнаружили выброшенные на мусорку похоронные атрибуты.

Об этом сообщают пользователи соцсетей в одной из харьковских групп в Твиттере.

На опубликованных фото можно увидеть помещенный в мусорный контейнер гроб и похоронный венок.

Кто и при каких обстоятельствах оставил данную атрибутику на месте, не сообщается, кроме того, что фото сделаны во дворе на улице Веснина.

«Когда передумал умирать с утреца», - говорится в подписи под постом.

 

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