Не выдать Кремлю. Правозащитники остановили экстрадицию россиянина

В Харьковское СИЗО россиянин Тимур Тумгоев попал в июне минувшего года, когда его задержали в аэропорту Харьков. Потому что он находился в розыске по линии Интерпола. В розыск его подали спецслужбы России, которые подозревают уроженца Ингушетии в прохождении обучения в военных лагерях ИГИЛ. Сам же мужчина уверяет, что в Турции находился с женой, турчанкой.

Алена Ащенко, юрист ХПГ

Наш подзащитный он не стоит в какой-нибудь организации политической или подобной, он просто является мусульманином-салафитом у себя на Северном Кавказе, он регулярно посещает мечети, что соответствует его убеждениям, он простой рабочий, нигде не связан был с оппозиционными движениями, но к сожалению в данном регионе есть случаи, людей которые активно исповедуют ислам, их подвергают преследованиям.

Добровольно возвращаться в Россию мужчина отказался. Он обратился в миграционную службу Украины с просьбой предоставить ему убежище. И даже выразил желание пополнить число добровольцев-россиян, которые поддерживают Украину в ее противостоянии российской агреcсии на Донбассе. Но получил на все просьбы отказ. В ноябре было принято решение о его экстрадиции. Правозащитники говорят, это в первую очередь связано не с принципиальной позицией Украины, а с тем, что решения об экстрадиции подозреваемых по линии Интерпола принимается автоматически, без учета истории человека и ситуации в той стране, которая запрашивает экстрадицию. Чтобы остановить процедуру, так как передача Тумгоева сулила пытки, а не справедливое расследование, правозащитники сначала обратились в Европейский суд, а после и в комитет ООН по правам человека.

Геннадий Токарев, юрист ХПГ

На моей памяти не было ни одного случая, когда комитет ООН по правам человека, вынес такое решение остановить экстрадицию, и это при том что Европейский суд по правам человека дважды отказал это сделать.

Алена Ащенко, юрист ХПГ

Подали обращение, и вот буквально получили три дня назад ответ, что ваша жалоба принята, и было принято решение не выдавать Тумгоева, пока жалоба будет принята. Сейчас правительство должно дать свои комментарии, потому что мы подали жалобу и риске применения к нему пыток, если он будет принято в Российскую Федерацию и в течение полугода будет идти эта процедура.

Правозащитники говорят, это решение не просто юридический прецедент. Оно дает надежду тем россиянам, которые встали на защиту Украины и попросили здесь политическое убежище, но не получили его из-за коллизий национального законодательства, не быть выданными по процедуре экстрадиции