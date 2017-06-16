Не выдать Кремлю. Правозащитники остановили экстрадицию россиянина

16 июня 2017 г. 18:14
Автор: Марина Николаева
48 просмотров

В Харьковское СИЗО россиянин Тимур Тумгоев попал в июне минувшего года, когда его задержали в аэропорту Харьков. Потому что он  находился в розыске по линии Интерпола. В розыск его подали спецслужбы России, которые подозревают уроженца Ингушетии в прохождении обучения в военных лагерях ИГИЛ. Сам же мужчина уверяет, что в Турции находился с женой, турчанкой.

 

Алена Ащенко, юрист ХПГ

 

Наш подзащитный он не стоит в какой-нибудь организации политической или подобной, он просто является мусульманином-салафитом у себя на Северном Кавказе, он регулярно посещает мечети, что соответствует его убеждениям, он простой рабочий, нигде не связан был с оппозиционными движениями, но к сожалению в данном регионе есть случаи, людей которые активно исповедуют ислам, их подвергают преследованиям.

 

 

Добровольно возвращаться в Россию мужчина отказался. Он обратился в миграционную службу Украины с просьбой предоставить ему убежище. И даже выразил желание пополнить число добровольцев-россиян, которые поддерживают Украину в ее противостоянии российской агреcсии на Донбассе. Но получил на все просьбы отказ. В ноябре было принято решение о его экстрадиции. Правозащитники говорят, это в первую очередь связано не с принципиальной позицией Украины, а с тем, что решения об экстрадиции подозреваемых по линии Интерпола принимается автоматически, без учета истории человека и ситуации в той стране, которая запрашивает экстрадицию. Чтобы остановить процедуру, так как передача Тумгоева сулила пытки, а не справедливое расследование, правозащитники сначала обратились в Европейский суд, а после и в комитет ООН по правам человека.

 

Геннадий Токарев, юрист ХПГ

 

На моей памяти не было ни одного случая, когда комитет ООН по правам человека, вынес такое решение остановить экстрадицию, и это при том что Европейский суд по правам человека дважды отказал это сделать.

 

 

Алена Ащенко, юрист ХПГ

 

 

Подали обращение, и вот буквально получили три дня назад ответ, что ваша жалоба принята, и было принято решение не выдавать Тумгоева, пока жалоба будет принята. Сейчас правительство должно дать свои комментарии, потому что мы подали жалобу и риске применения к нему пыток, если он будет принято в Российскую Федерацию и в течение полугода будет идти эта процедура.

 

Правозащитники говорят, это решение не просто юридический прецедент. Оно дает надежду тем россиянам, которые встали на защиту Украины и попросили здесь политическое убежище, но не получили его из-за коллизий национального законодательства, не быть выданными по процедуре экстрадиции

Видео: 

Не выдать Кремлю. Правозащитники остановили экстрадицию россиянина - 16.06.2017

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                          Закажи окно и получи гарантированный подарок!                          Распродажа! Тренажеры для домашнего спортзала и другие товары для дома!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.