Ни детские сады, ни начальную школу с ноября закрывать не будут даже при самом худшем сценарии

19 октября 2020 г. 12:01
Источник: РБК-Украина
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В Раде заявили, что детские сады и начальную школу с ноября закрывать не будут даже при самом худшем сценарии. Это согласовали с Министерством образования и науки и Минздравом. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам науки и образования Сергей Бабак.

Бабак считает, что дети не могут заниматься дистанционно.

«Потому что дети не могут заниматься дистанционно - у них еще нет самосознания такого уровня, чтобы они могли самоорганизоваться. Эти два звена должны работать», - заявил он.

Дети вернутся в школу, если эпидситуация будет позволять. В другом случае - они будут временно переведены на дистанционное обучение.

Все будет на уровне рекомендаций от правительства в зависимости от "карантинных" зон. Дальше решение будет за местными властями, добавил нардеп.

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