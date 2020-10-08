Нобелевскую премию по литературе в 2020 году получила американская поэтесса

Нобелевскую премию в области литературы присудили американской поэтессе Луизе Глюк. Об этом Шведская королевская академия наук объявила в ходе специальной пресс-конференции в Стокгольме.

Награда присуждена с формулировкой "за ее безошибочный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным".

Напомним, в прошлом году вручили сразу две литературные премии. Связано это было со скандалом в соответствующем подразделении Нобелевского комитета, прежний состав которого пришлось распустить из-за обвинений в домогательствах, коррупции и сливе информации прессе, а также пропустить одно награждение.

Впрочем, награду за 2018 год все же получила польская романистка Ольга Токарчук. Ее отметили "за воображение, с энциклопедической страстью показывающее нарушение границ как способ жить".

Одновременно с ней премию за 2019 год получил австрийский писатель Петер Хандке "за влиятельную работу, в которой с лингвистической изобретательностью он исследовал периферию и специфику человеческого опыта".

В 2017 году Нобелевской премии по литературе был удостоен британский прозаик японского происхождения Кадзуо Исигуро, который "в романах огромной эмоциональной силы раскрыл пропасть, таящуюся под нашим иллюзорным чувством связи с миром". До него Нобелевский комитет пошел на беспрецедентный шаг, отметив не писателя или поэта, а американского рок-музыканта Боба Дилана "за создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции".

Ранее на этой неделе стали известны обладатели Нобелевской премии в области медицины, физики и химии. Медицинскую награду поровну разделили Харви Олтер (США), Майкл Хоутон (Великобритания) и Чарльз Райс (США), которые открыли вирус гепатита С.

Тем самым они положили путь к разработке точных тестов и созданию эффективных лекарств, позволяющих полностью избавиться от болезни, прозванной "ласковым убийцей". В области физики были отмечены британец Роджер Пенроуз, немец Рейнхард Генцель и американка Андреа Гез.

Пенроуз получит половину награды "за открытие, что образование черных дыр является надежным предсказанием общей теории относительности".

Вторую половину разделят Генцель и Гез "за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики". А химическую премию впервые в истории разделили две женщины – француженка Эммануэль Шарпантье и американка Дженнифер Дудна.

Они разработали революционную методику редактирования генома живых организмов CRISPR-Cas9, открыв огромные возможности для усовершенствования живых организмов и лечения генетических заболеваний.