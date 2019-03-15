Норма потребления против счетчика. Как сэкономить на оплате за газ?

Харьковчанка Валентина Уварова пользуется газовым счетчиком уже 3 года. Поставить его в квартире решили дети, рассказывает женщина. Посчитали, что установка позволит сэкономить средства в будущем. Сейчас, подчеркивает Валентина, действительно платят меньше, чем ранее.

Валентина Уварова, потребитель газа:

Сделала, приготовила, быстренько все выключаю. Економно, короче. Дорого стоит счетчик, за свои деньги покупали, но сейчас очень довольна. Я знаю, за что я плачу. Накрутило 5 кубов, я за 5 кубов и плачу. Не так как идет без счетчика, очень выгодно.

А вот пенсионер Владимир Билоусько поставил себе индивидуальный счетчик в начале текущего года. После того, как увидел значительные суммы в платежках с новой нормой потребления - более 9 кубометров на одного человека и понял - платить будет трудно. Даже тогда, когда решением Кабмина о возвращении старой нормы, сумму к оплате пересчитали, с прибором учета газа в квартире, говорит Владимир, от нормы потребления теперь их семья не зависит. Поэтому, могут существенно экономить и не беспокоиться о возможных сюрпризах в квитанциях.

Владимир Билоусько, потребитель газа:

Рахунки за останній місяць приходили по нашій квартирі 315 гривень. На двох чоловік це непосильна сума, тому ми звернулися у відповідні служби району і нашої селищної територіальної громади, і на третій день лічильник був встановлений. За цей місяць прийшло всього 10 кубічних метрів, а списували 36.

В ноябре прошлого года после того, как Верховный суд Украины решил изменить нормы потребления, количество желающих поставить счетчики среди жителей Харьковщины увеличилось в разы, рассказывают газовики. Люди узнавали все детали и о бесплатных приборах учета и об установке свой счет. Ведь суммы с нововведениями выросли существенно и для тех, кто отапливает газом дом и для тех, кто пользуется только плитой. Решение Кабмина о возвращении старых цифр кардинально изменило ситуацию.

Ольга Клименко, пресс-секретарь ПАО "Харьковгаз":



Люди даже отказываются от установки бесплатных счетчиков, то есть просто не пускают в дома. И усно говорят, что нет, им сейчас выгоднее потреблять без счетчиков. Но счетчик - это то, что убережет потребителя от колебания норм. Мы самостоятельно формируем графики и сообщаем, что будет проводиться бесплатная установка счетчиков он узнает об этом из объявлений, который мы заранее размещаем о дате установки на подъездах жилых домов.

До 1 января 21 года бесплатные счетчики должны установить более, чем 200 тысячам потребителей. Однако, газовики подчеркивают, успеют ли выполнить полностью этот план - пока сказать трудно. Отмечают, на расходы по замене старых счетчиков и установке новых приборов учета в тарифе заложено лишь несколько копеек, поэтому на данный момент более активно монтажные работы проводить не могут. Однако потребители могут поставить счетчик за свои деньги. Стоимость работ вместе с ценой прибора стартует от 3 тысяч гривен.